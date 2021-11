Seit dem Erreichen der Alarmstufe gilt in Baden-Württemberg die 2G-Regel, unter anderem auch in Konzerten. Damit ist der Zutritt nur für Konzertbesucher möglich, die geimpft oder genesen sind. Was das für die Musikveranstaltungsbranche bedeutet, erzählt Michaela Russ in SWR2. Sie ist Konzertveranstalterin und Vorstandsmitglied im Bundesverband der Konzertveranstalter.

Die meisten Veranstalter müssen Karten zurückerstatten Für den Konzertveranstalter SKS Russ ändert sich mit der Alarmstufe in Baden-Württemberg organisatorisch zunächst nichts: Der größte Veranstalter im Sendegebiet (unter anderem mit der Hauptspielstätte der Stuttgarter Liederhalle) hat bereits im September auf 2G umgestellt. „Das war eine pragmatische Entscheidung“, sagt die Geschäftsführerin Michaela Russ, damit man bei weiteren Einschränkungen nicht wieder Rückabwicklungen durchführen müsste. Damit seien andere Veranstalter*innen jetzt beschäftigt. Bundesweite schlechte Auslastung in Konzerten Für die Besucherzahlen bei Konzerten veranstaltet durch SKS Russ war die Umstellung auf 2G im September nicht erheblich. Einige hätten ihre Karten zurückgegeben, andere hätten sich aber gefreut und sicherer gefühlt. Dennoch sei die Auslastung bundesweit bei allen Konzerten sehr schlecht — unabhängig von Hygienemaßnahmen. Die Konzertbesucher haben sich entweder anders eingerichtet oder sind entwöhnt. Viele berichten auch von Angst — das Wort Alarmstufe trägt nicht dazu bei, dass das Publikum in Scharen kommt. Föderale Corona-Politik bereitet große Sorgen in der Musikveranstaltungsbranche Trotz der Vorsorge, bereits im September auf 2G umzustellen, sind Michaela Russ und ihre Kolleg*innen aus der Branche sehr besorgt. „Die größte Sorge ist, dass jeder Landesfürst oder jede Landesfürstin ihr Süppchen wieder kocht und dass Tourneen wieder platzen“. Als Vorstandsmitglied im Bundesverband der Konzertveranstalter spricht sich Michaela Russ für einheitliche Regelungen aus. Der Bundesverband habe schon in der Vergangenheit viel für Musiker*innen in der Pandemie bewirken können, zum Beispiel mit dem Förderprogramm Neustart Kultur: „Ohne die Hilfen weiß ich nicht, wie es in der Kulturlandschaft mittlerweile aussehen würde“, so Michaela Russ.