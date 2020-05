Am Mikrofon: Ines Pasz

Ich höre vor allem Barockmusik und Avantgarde", sagt die junge Cembalistin Elina Albach, und sucht auch in künstlerischen Arbeit ständig nach neuen Präsentationsformen für die Klangwelt dieser beiden nur scheinbar entlegenen Epochen. Als Solistin und zusammen mit ihrem 2015 gegründeten Ensemble CONTINUUM geht es Elina Albach dabei nicht nur um besondere, unmittelbare Konzertformate, sondern auch um die Entwicklung eines neuen, zeitgenössischen Repertoires für die vielseitigen Möglichkeiten historischen Instrumentariums.



Musikliste:

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia BWV.174

Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Koopman

Johann Sebastian Bach:

"Liebster Jesu, wir sind hier", BWV 731, Bearbeitung

Capricornus Consort Basel

Johann Sebastian Bach:

“Piéce d' Orgue, Gravement“, BWV 572

Fretwork

Johann Sebastian Bach:

"Zerfließe, mein Herze“, BWV 245 Johannespassion (arrangiert)

Benedikt Kristjánsson (Tenor)

Elina Albach (Orgel)

Picforth:

"In Nomine“

Liam Byrne (Gambe)

Johannes Schöllhorn:

"In nomine"

Ensemble Recherche

Romanus Weichlein:

Sonate Nr. 3 a-Moll

Olivier Fortin (Cembalo,Orgel)

Ensemble Masques

Caroline Shaw:

Partita for 8 Voices” Nr.1 Allemande

Roomful of Teeth

Claudio Monteverdi:

“Gloria Patri und Sicut erat” aus dem Magnificat,Vespro Della Beata Vergine

Cantar Lontano

James Dillon:

Nr. 5 aus "Traumwerk - Book II"

Ensemble Continuum

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli:

Sonata Quarta, op. 3 Nr. 4 "La Castella"

Ensemble Continuum

Michael Praetorius:

"Wie schön leucht uns der Morgenstern"

Jörg-Andreas Bötticher