2003 hat Marcus Creed seinen ersten Vertrag als Chefdirigent des SWR Vokalensembles unterschrieben. Fünfmal hat er ihn danach verlängert. Jetzt, nach 18 Jahren, neigt sich diese Ära dem Ende entgegen. Mit zwei Konzerten am 25. Juli in der Stuttgarter Stiftskirche verabschiedet sich Marcus Creed als Chefdirigent. Das SWR Vokalensemble aber will ihm weiterhin verbunden bleiben und ernennt ihn zum Ehrendirigenten, dem ersten in der Ensemblegeschichte. mehr...