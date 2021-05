„Das ist Musik über Musik, ein ganz altes Prinzip“: Arash Safaian hat in Zusammenarbeit mit dem Pianisten Sebastian Knauer und dem Zürcher Kammerorchester die neue CD „This is (not) Beethoven“ herausgebracht.

Beethoven war seine erste Begegnung mit klassischer Musik und seit frühster Kindheit an ein „Abenteuerland“. Seitdem hat der in Teheran geborene Komponist Arash Safain eine besonders emotionale, innige Beziehung zu Beethovens Musik, die er jetzt zum Stoff seiner neuen CD gemacht hat. Für die CD „This is (not) Beethoven“ hat sich Safaian Werke Beethovens angenommen und Variationen dazu geschrieben.

Sein aktuelles Projekt ist nicht als Frischzellenkur und auch nicht als Versuch zu verstehen, Beethoven zu erneuern – denn Safaian nimmt Beethoven als Ausgangspunkt für die klangliche Realisierung einer Musik, wie er sie sich als zeitgenössischer Komponist vorstellt. mehr...