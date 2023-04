SWR2 Musik – LIVE

Streichquartett-Matinee – Jerusalem Quartet

Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler (Violine)

Ori Kam (Viola)

Kyril Zlotnikov (Violoncello)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett D-Dur KV 575

Sergej Prokofjew:

Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 92

Johannes Brahms:

Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51

(Liveübertragung aus dem Mozartsaal)

Das Jerusalem Quartet schließt die Reihe der Matineen bei diesen Schwetzinger Festspielen ab. In der Mitte des Programms: Prokofjews zweites Streichquartett; er schrieb es in Kabardinien, einer Region des Nordkaukasus, in die er mit seiner Familie 1940 aus Moskau evakuiert worden war, und benutzte Folklore aus jener Gegend als musikalisches Material: Melodien, aber auch Klangeffekte der Instrumente, die er im Quartettsatz imitierte. Das Konzert beginnt mit dem späten Streichquartett Mozarts, das dem Serenadenton noch am nächsten ist, und endet mit Brahms' dramatischem c-Moll-Werk, das die Möglichkeiten einer Viererbesetzung bis an die Grenzen herausfordert.