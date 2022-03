Stehplätze müssen bei der Wiener Staatsoper zu Sitzplätzen werden

per Mail teilen

Für maximal 10 Euro gab es ab 80 Minuten vor Aufführungsbeginn an der Wiener Staatsoper bis dato Stehplätze. Die österreichischen Coronabestimmungen erlaubt diese Möglichkeit nun nicht mehr.

Die Stühle an der Wiener Staatsoper - nun auch als Ersatz für Stehplätze picture-alliance / Reportdienste MARTIN FICHTER-WÖSS

In der Wiener Staatsoper wird es in der kommenden Saison keine preiswerten Stehplätze mehr geben. Aufgrund der derzeitigen Auflagen der Bundesregierung könne das Angebot "in seiner gewohnten Form" nicht mehr geboten werden, teilt die Wiener Staatsoper auf ihrer Webseite mit. Theater- und Opernhäuser müssen für ihre Besucher*innen einen Mindestabstand gewährleisten und ihnen nummerierte Sitzplätze zuweisen.

"Der Stehplatz ist eine besonders wichtige Institution des Wiener Opernlebens; nicht zuletzt deshalb, weil er eine Teilnahme an den Vorstellungen zu weltweit einmalig günstigen Preisen ermöglicht."

Statt 567 Stehplätze noch 183 Sitzplätze

Um das preiswerte Angebot fortzuführen, hat die Staatsoper nun aus den bisherigen 567 Stehplätzen in allen Bereich 183 nummerierte Sitzplätze geschaffen. Die Preise blieben dabei unverändert, so die Staatsoper. Nach Aufhebung der Pandemiebestimmungen soll der Stehplatz wieder in seiner ursprünglichen Form im Angebot sein.