Stefan Siegert, in Hamburg geboren, arbeitete nach Abitur, Deutsch- und Geschichtsstudium sowie drei Jahren an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg ein halbes Leben als Cartoonist und Illustrator, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Wenn er nicht regelmäßig für Printmedien und Radio über Musik schreibt, verfasst er Sachbücher für kleine und größere Menschen. Er lebt und arbeitet in Hamburg und – mit Garten –am Schmalensee in der Holsteinischen Schweiz. privat

