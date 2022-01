Hannah Schmidt, freie Musikjournalistin

Tradition ist Tradition. Gerade erst ist Österreich aus dem letzten Lockdown gegangen, schon steht das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an. Wie gewohnt, wenn auch unter Corona-Bedingungen wird es am 1. Januar über die Bühne des Goldenen Saals im Wiener Musikverein gehen, diesmal mit Daniel Barenboim am Pult. 90 Länder und mehr als 50 Millionen Fernsehzuschauer erreichen die Philharmoniker damit weltweit. Wie das Konzert aussehen wird, wie sehr sich das Programm an der Pandemie orientiert, und wie wichtig das Neujahrskonzert gerade in unsicheren Zeiten ist, darüber hat Andreas Maurer mit Orchestervorstand Daniel Froschauer gesprochen. mehr...