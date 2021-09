Sechs Jahre lang war Johann Sebastian Bach Hofkapellmeister in Köthen, nach eigener Aussage die glücklichste Zeit seines Lebens. Aus diesem Anlass finden alle zwei Jahre in Köthen die Bachfesttage statt. Die Organisatoren waren lange unsicher, ob in diesem Jahr überhaupt an den Start konnten. Aber die relativ geringen Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt machten es möglich. Vom 2. bis zum 6. September fanden die Köthener Bachfesttage statt. mehr...