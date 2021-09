Mit Daniel Finkernagel

Wenn wir in der Musikstunde vom Glück berichten, darf der schönste und menschlichste Glückerzeuger nicht fehlen: die Liebe. Sie ist für die Musik und natürlich auch für alle anderen Künste ein Glücksfall, denn in ihr spiegeln sich alle Facetten der menschlichen Existenz - von düsterster Tragik bis zur turbulentesten Komik. Was machen Komponisten, um all diese Liebeserfahrungen in Klänge zu gießen? Daniel Finkernagel hat dazu 800 Jahre Musikgeschichte durchforstet. mehr...