Die in die Auswahl gekommenen Bewerber*innen als neuer Generalmusikdirektor (GMD) in Kaiserslautern mussten ihr Können mit Dirigaten der Oper „La Traviata“ unter Beweis stellen. Danach fiel die Entscheidung.

Daniele Squeo wird ab der nächsten Spielzeit neuer Generalmusikdirektor am Pfalztheater Kaiserslautern. Der 34-Jährige tritt damit die Nachfolge von Uwe Sandner an, der seit 2006 bis Sommer 2020 diese Position ausfüllt und seinen Vertrag nicht mehr verlängert. Die Entscheidung für den gebürtigen Italiener Squeo fällte der Bezirksausschuss einstimmig auf Empfehlung des Ausschusses für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde, wie der Bezirksverband Pfalz am Freitag, 20. Dezember, in Kaiserslautern mitteilte.

Zukunft besiegelt: Daniele Squeo (l) unterzeichnet neben Theo Wieder, Bezierkstagsvorsitzender, seinen Vertrag als neuer GMD in Kaiserslautern. picture-alliance / Reportdienste Bezirksverband Pfalz

Der künftige GMD konnte sich in einem mehrstufigen und komplexen Auswahlverfahren des Bezirksverbands Pfalz, der Träger des Pfalztheaters ist, unter sieben Bewerber*innen durchsetzen. Squeo ist seit 2016 Erster Kapellmeister am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Er sei trotz seiner Jugend ein bereits sehr erfahrener Dirigent, hieß es. Mit zahlreichen renommierten Orchestern im In- und Ausland habe er bereits intensiv zusammengearbeitet und bei internationalen Wettbewerben mehrere Preise gewonnen.