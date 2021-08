"Menschen werden geboren, um geliebt zu werden, nicht gedemütigt" sagt Vladimir Spivakov in einem Brief an Alexander Lukaschenko und protestiert damit gegen Repressionen und Polizeigewalt in Belarus.

Der Geiger Vladimir Spivakov gehört zu den russischen Kulturschaffenden, die sich 2014 öffentlich hinter Putin und seine Ukrainepolitik stellten. picture-alliance / Reportdienste Mikhail Klimentyev

Der Geiger und Chefdirigent der Russischen Nationalphilharmonie Vladimir Spivakov (75) will auf seinen weißrussischen Orden verzichten. In einem am 12. August veröffentlichten offenen Brief an Weißrusslands Staatsoberhaupt Alexander Lukaschenko erklärte er sich solidarisch mit den Menschen Weißrusslands, "die zu Recht die Achtung der Grundrechte und -freiheiten fordern, einschließlich des Rechts, friedlich zu demonstrieren." Sein Herz sei bei den friedlichen Demonstranten, die seit Tagen gegen das amtliche Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Minsk auf die Straße gehen.

Spivakov gegen Gewalt und Tyrannei

Vladimir Spivakov, Künstler des Friedens

Spivakov organisiert seit 2010 ein Festival in Minsk und wurde 2014 vom weißrussischen Präsidenten mit dem Francysk Skaryna-Orden "für besondere Verdienste" bei seinen humanitären und karitativen Aktivitäten ausgezeichnet. Der Geiger gesteht, dass er sich mittlerweile schämt, diese Auszeichnung zu tragen.

"Heute teile ich diese Werte immer noch, aber nicht mit Ihnen, dem Herrscher, der Lebensbedingungen für sein Volk geschaffen hat, die mit Humanismus und Demokratie unvereinbar sind." Unterschrieben ist der Brief, der in der unabhängigen Zeitung "Novaya Gazeta" veröffentlicht wurde, mit Vladimir Spivakov, Volkskünstler der UdSSR und Künstler des Friedens (UNESCO).