Seit dem Tod von Mariss Jansons im Dezember 2019 ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf der Suche nach einem Nachfolger als Chefdirigenten. Im In- und Ausland werden immer wieder die selben Namen gehandelt.

Auch seit letztem Dezember stets als Jansons-Nachfolger in München gehandelt: der Österreicher Franz Welser-Möst (59), der aktuell bei den Salzburger Festspielen im Rampenlicht steht. picture-alliance / Reportdienste Neumayr Fotografie - Christ.

Noch immer wartet die Klassikwelt auf eine Entscheidung des Bayerischen Rundfunks (BR) zur Nachfolge von Mariss Jansons. Sicher scheint nur, dass der neue Chef des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunk (BRSO) noch während der 2021 zu Ende gehenden Amtszeit von BR-Intendant Ulrich Wilhelm bestimmt werden soll.

Potenzielle Kandidaten für das Chefdirigenten-Amt würden derzeit intern ermittelt, verlautet es offiziell aus dem Sender. Dem bekennenden Klassikfan Wilhelm sei "hier eine sorgfältige Abstimmung mit den Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters wichtig. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der nächsten Monate eine Entscheidung gelingt".

Favorit Simon Rattle

Gute Chancen für das Amt werden dem Briten Sir Simon Rattle seit langem von einem britischen Beobachter eingeräumt. Sein Name wurde aber auch schon zu Jahresbeginn von der Münchner Presse als geeignetester Kandidat genannt. Rattle war in der abgelaufenen Rumpf-Saison gleich dreimal in München zu Stelle, was von Beobachtern als Zeichen gewertet wurde, dass der frühere Chefdirigent der Berliner Philharmoniker beim BRSO zu den wichtigsten Thron-Aspiranten zählt, wie die deutsche Presseagentur berichte.

Aus dem Orchester ist zu hören, dass die Zusammenarbeit mit Rattle sehr gut funktioniere. Als Pluspunkte werden auch Rattles Faible für Kinder- und Jugendprojekte zur Generierung eines jüngeren Publikums sowie seine mediale Präsenz genannt.

Die 45er: Nézet-Séguin und Harding

Neben Rattle, der aufgrund seines Alters (65) auch als Interimschef betrachtet wird, tauchen öfters auch zukunftsträchtigere Aspiranten auf. Genannt werden sowohl der 45-jährigen Kanadier Yannick Nézet-Séguin, derzeit Musikchef der New Yorker Metropolitan Opera und Inhaber weiterer Chefposten in Philadelphia und Montreal, als auch der Brite Daniel Harding (45).

Dieser befindet sich derzeit in einem Sabbatjahr, um sich als Air France-Pilot zu versuchen - ein Projekt das aufgrund der Corona-Krise aber verschoben werden musste. Ein spanisches Medium hält ihn neben Rattle für den Posten am besten geeignet, die Süddeutsche Zeitung forderte Anfang Juli sogar: Holt Daniel Harding!