Seit langem beschäftigt sich der Komponist Florian Käppler mit der Erfindung von Klängen. Mit seinem Unternehmen „Klangerfinder“ arbeitet er sehr erfolgreich für große Museen, Weltausstellungen aber auch internationale Unternehmen. Sein Wissen gibt er als Professor an der Hochschule für Musik in Trossingen weiter. Käpplers Ziel ist es, unsere Umwelt akustisch zu verbessern. Statt lärmigem Verkehrsgetöse wünscht er sich, dass man in den Städten wieder Kinderlachen und Vogelzwitschern hört.

„Future City“ – wie klingt die Stadt der Zukunft?

Mit seinen Mitarbeitern entwickelte er vor kurzem ein Projekt für die Weltausstellung in Dubai. Die wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben wurde. „Future City“ – wie klingt die Stadt der Zukunft. Dabei erdachten die Klangerfinder vollkommen unterschiedliche Soundkulissen für Städte. Am Computer führt Florian Käppler gemeinsam mit einem jungen Sounddesigner verschiedene Szenarien vor. In den Städten könnte sich etwa die Elektromobilität positiv auswirken.

„Wäre ja schön, wenn man durch die Straßen geht Kinder lachen hört oder die Vögel singen. Heute hört man das in der Großstadt weniger, weil der Verkehr alles übertönt. Und dann hofft man auch, dass die Natur wieder zurückkommt, das ist schon denkbar.“ Sounddesigner Florian Käppler

Utopie: Der Leise wird wieder gehört!

Man habe sehr viele Klänge eingebracht in die Welt und wolle immer etwas mitteilen, teilweise auch sehr laut, sagt Florian Käppler. Man wolle sich ja Gehör verschaffen. Es stelle sich aber die Frage: Wie klingt eine gute Welt in der Zukunft. Vielleicht wäre es eine Utopie, dass der Leise wieder eher gehört wird.

Für diese Themen will Käppler junge Menschen sensibilisieren. So gehört er zu den Mitinitiatoren des Studiengangs Musikdesign in Trossingen. Auch anderorts unterrichtet der Klangdesigner mittlerweile Studenten. Er selbst spielte früher in Bands und studierte Musik - unter anderem Filmkomposition in den USA.