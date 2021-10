„Die Beschäftigung mit der Musik war für mich von Anfang an die Hauptsache meines Lebens“, erzählt Sofia Gubaidulina. Zum 90. Geburtstag der russischen Komponistin hören wir in ein musikalisches Interview: Welche Komponisten haben sie am stärksten beeinflusst? Wie ist ihre Beziehung zu bestimmten Instrumenten? Und warum spielt sie zu Beginn des Tages immer Bach am Klavier?