So war das Deutsche Chorfest in Leipzig

Wie im Winterschlaf lag die Chorszene in der Zeit der Corona-Einschränkungen – nun ist sie wieder aufgewacht: mit Proben, zahlreichen Konzerten und großen Festivals wie dem Chorfest in Leipzig. Doch ist damit wieder alles beim Alten? Kann die Lust auf gemeinschaftliches Singen überhaupt vergehen? Und was löst das Singen im Chor in uns aus? Norbert Lang diskutiert mit

Prof. Dr. Rebecca Grotjahn - Musikwissenschaftlerin, Universität Paderborn, Prof. Dr. Gunter Kreutz - Musikwissenschaftler, Universität Oldenburg, Moritz Puschke - künstlerischer Leiter des Musikfests ION, Nürnberg