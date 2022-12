So klingt Sisi: Die legendäre Kaiserin in Filmmusik, Musical und Oper

Kommt alle zum SWR Podcast-Festival! Von 12.-14.01.2023 in Mannheim. Tickets gibts hier: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Spätestens seit dem „Tanz der Zuckerfee“ aus dem Nussknacker von Tschaikowsky, sind Glöckchen DAS Weihnachtsinstrument. Und nichts bimmelt so schön wie die Celesta, das Glockenklavier. Und Hollywood nutzt das gnadenlos aus, so wie bei der Musik von John Williams zur größten Nervensäge aller Weihnachtsfilme.



Heute in Score Snacks: Klingeling – Kevin allein zu Haus



Film: Kevin allein zu Haus (1990)

Regie: Chris Columbus

Musik: John Williams