Der klassische, französische Filmkunst-Film aus den 60er und 70er Jahren verliere ihren letzten Vertreter, so Filmregisseur Volker Schlöndorff im Gespräch mit SWR2. Michel Piccoli hat in mehr als 220 Filmen mitgewirkt, darunter in Klassikern wie "Tagebuch einer Kammerzofe", "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" oder in dem Skandalfilm "Das große Fressen" aus dem Jahr 1973. Ein ganz normaler Mensch, wie Du und Ich sei er gewesen und eben kein typischer Schauspieler, meint Schlöndorff. Das habe Michel Piccolo bei Regisseuren wie Jean-Luc Godard und Louis Malle beliebt gemacht. Der gebürtige Pariser starb am 12. Mai im Alter von 94 Jahren an den Folgen einen Schlaganfalls.