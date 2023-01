„Sie übertraf wirklich noch die Erwartung“

"Wie Glanz von altem Gold" - so hat der Dirigent Herbert von Karajan den Klang der Dresdner Staatskapelle beschrieben. Richard Wagner nannte das Orchester seine "Wunderharfe". In einem Forschungsprojekt mit einem Budget von einer Million Euro ergründen Wissenschaftler an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden: Wie entsteht dieser besondere Klang, wie wurde er über die Jahrhunderte beschrieben? Ist er messbar, darstellbar? Wie kann ich ihn erhalten?

Es ist der Versuch, etwas Immateriellem wie Musik auf den Grund zu gehen. Und ein Appell, in unserer hektischen Welt das Zuhören wieder zu üben.