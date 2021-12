Shelly Ezra und Ekaterina Polyakova spielen Burgmüller

Es war super, in Trossingen zu studieren, weil..

Shelly: …es dort eine fantastische Abteilung gibt für historische Aufführungspraxis und ich habe von meinen Lehrern, Linde Brunmayr-Tutz und Anton Steck enorm viel gelernt.

Ekaterina: …es dort eine beachtliche Sammlung von Tasteninstrumenten gibt, ich mit den exzellenten LehrerInnen und KollegInnen zusammenarbeiten durfte und bei all den Fragen immer auf Respekt und Verständnis der MitarbeiterInnen zählen konnte - durch all das konnte ich mich maximal frei künstlerisch entfalten.

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Ekaterina: Ich stelle mir eine ganze Konzertreihe vor - ein Traum wäre es entlang der Donau, an all den Orten, an denen sich historische Tasteninstrumente befinden, zB Riedlingen, Linz, Wien, Budapest, jeweils ein Konzert mit der Musik Beethovens und Schuberts zu spielen. Der passende Titel für die Reihe wäre „Auf dem Wasser zu singen“.

Shelly: Für mich ist es weniger wichtig, wo das Konzert stattfindet, sondern was ich spiele und mit wem. Natürlich ist es angenehmer, wenn die Akustik gut ist, aber ich habe auch super schöne Konzerte in kleinen Sälen gespielt, wo man ganz nah am Publikum war, den Kontakt mit den Leuten finde ich auch sehr besonders.

Wenn es ein Buch über dich geben gäbe – welchen Titel würde es tragen?

Ekaterina: Noch besser wäre es, mit einem Musikstück zu beantworten: Die exakteste Momentaufnahme meines Gemütszustandes könnte z.B .das Lied „Nimm sie hin denn, diese Lieder“ aus dem Zyklus „An die ferne Geliebte“ von Beethoven sein.

Shelly: Ich bin grundsätzlich etwas dagegen, große Themen oder Menschen in wenigen Worten zu definieren - die sozialen Median zwingen uns häufig sehr bestimmt zu sein und am besten auch so kurz wie möglich, aber gerade wir als Künstler, finde ich, sollen die Komplexität des Lebens aufzeigen. Wenn es unbedingt sein muss, dann hätte ich so ein Buch „Read Between the Lines“ genannt…

Noch ein Hinweis der beiden Musikerinnen:

Der Flügel, den wir bei der Aufnahme benutzt haben, ist eine Kopie eines Conrad Graf Flügels, die von Paul McNulty gefertigt worden ist.