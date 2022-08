In dieser SWR2 Musikstundenwoche streifen wir durch die Kulturgeschichte der Stoffe. Wir spüren den vielen Verflechtungen nach, die textile Materialien und Musik über die Jahrhunderte miteinander eingehen. Im vierten Teil dreht sich alles um die Baumwolle.

Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Ravi Shankar:

Raga Mohan Kauns (Homage to Mahatma Gandhi)

Ravi Shankar (Sitar)

Alla Rakha (Tabla)

Prodyot Sen (Tambura)

Sunil Kumar Banerjee (Treble Tanpura)

Rão Kyao:

Respeito pela natureza

Rão Kyao (Bansuri)

Ensemble

Georg Friedrich Händel:

Ouvertüre - Gigue aus Serse, Dramma per musica HWV 40

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Unbekannt:

Gossypium

Marcos Morales Quintet

Eric Bibb:

Boll Weevil

Eric Bibb

Hugh Masekela:

Colonial man (Ausschnitt)

Hugh Masekela

Ensemble

Wynton Marsalis:

Work song (Blood on the fields) - (Ausschnitt)

The Lincoln Center Jazz Orchestra

Leitung: Wynton Marsalis

Lead Belly:

Pick a Bale of Cotton

Lead Belly

Lead Belly:

Cotton fields

Harry Belafonte (Gesang)

Orchester

Lauren McCall:

Quilting Codes

Orlando Cela (Flöte)

Mina Lavcheva (Violine)

Ashleigh Gordon (Viola)

Leo Eguchi (Cello)

Sarah Bob (Klavier)

Kate Foss (Bass)

Brianna J. Robinson (Erzählerin)

Elisabeth Brown:

Housetop (Ausschnitt)

Orlando Cela (Flöte)

Mina Lavcheva (Violine)

Ashleigh Gordon (Viola)

Leo Eguchi (Cello)

Sarah Bob (Klavier)

Kate Foss (Bass)

Brianna J. Robinson (Erzählerin)

SWR2 Musikstunde vom 25.8.2022 | Sheets of Sound – Der rote Faden in der Musik (4/5)

Sheets of Sound – Der rote Faden in der Musik (1-5)