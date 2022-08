In dieser SWR2 Musikstundenwoche streifen wir durch die Kulturgeschichte der Stoffe. Wir spüren den vielen Verflechtungen nach, die textile Materialien und Musik über die Jahrhunderte miteinander eingehen. Leinen ist das Thema der dritten Folge.

Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Bill Whelan:

Linen & Lace

Sir James Galway (Flöte)

RTÉ National Symphony Orchestra

Leitung: David Brophy

Karl Jenkins:

He Wishes For the Cloths of Heaven

Lesley Garrett

BBC Concert Orchestra

Leitung: Peter Robinson

Joseph Haydn:

Nr. 35: Rezitativ: Abgesponnen ist der Flachs (Lukas) aus: Die Jahreszeiten. Oratorium für Soli, Chor und Orchester Hob. XXI:3

Jan Kobow (Tenor)

Cappella Coloniensis

Leitung: Bruno Weil

Erwin Amend:

Nu Ska Vi Skörda Linet Idag aus: Drei Orchesterstücke nach schwedischen Volksliedern

Rheinisches Kammerorchester

Leitung: Karl Wies

Leoš Janáček:

Sieben Stücke aus: 15 Mährische Volkslieder JW VIII/23

Lars David Kellner (Klavier)

Modest Mussorgskij:

Geziemt es den Burschen wohl, Flachs zu spinnen (für Singstimme und Klavier)

Kim Borg (Bass)

Erik Werba (Klavier)

Richard Wagner:

Summ und brumm, du gutes Rädchen aus: Der fliegende Holländer (Oper)

Ingeborg Springer (Mezzosopran)

Chor der Deutschen Staatsoper Berlin

Staatskapelle Berlin

Leitung: Otmar Suitner

Alexander Gretschaninow:

Flachs bearbeitet für vier- bis sechsstimmigen Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marinus Voorberg

Charlotte Brandi:

New linen

Charlotte Brandi (Gesang) und Ensemble

Claude Debussy:

Nr. 8: La fille aux cheveux de lin aus: Préludes L 117

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Traditional:

Dirty linen

Fairport Convention

Michael Nyman:

The disposition of the linen aus: The draughtsman's contract (Der Kontrakt des Zeichners) (Film, 1982)

Michael Nyman Band

Leitung: Michael Nyman

SWR2 Musikstunde vom 24.8.2022 | Sheets of Sound – Der rote Faden in der Musik (3/5)