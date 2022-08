Sheets of Sound - Der rote Faden in der Musik (1/5)

In dieser SWR2 Musikstundenwoche streifen wir durch die Kulturgeschichte der Stoffe. Wir spüren den vielen Verflechtungen nach, die textile Materialien und Musik über die Jahrhunderte miteinander eingehen. Den Anfang macht die Seide.

Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Robert Stolz:

Venus in Seide aus: Venus in Seide RSWV 443 (Operette)

Wolfgang Anheisser (Tenor)

Günther-Arndt-Chor

Sinfonie-Orchester Graunke

Leitung: Robert Stolz

Charles Mingus:

Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Blues

Charles Mingus (Klavier)

Lotta Wennäkoski:

aus: Soie für Flöte und Orchester, 3. Satz: Soie

Kersten McCall (Flöte)

Finnisches Radio-Sinfonieorchester Helsinki

Leitung: Dima Slobodeniouk

3,14 :

Bombyx Mori

Efrén Lopez (Afghan rabab)

Ciro Montanari (Tabla)

Jordi Prats (Sarod)

Wang Yanqing:

Moon Over the Mountain Guan

Jiaoyue Lyu (Guqin)

Traditional:

Ichichila

Yo-Yo Ma

Toumani Diabaté (Kora)

Balla Kouyate (Balo)

The Silk Road Ensemble

Gioachino Rossini:

Ouvertüre aus: La scala di seta, Farsa comica in einem Akt (Die seidene Leiter)

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano

Wolfgang Amadeus Mozart:

3. Satz: Andantino aus: Divertimento für 2 Violinen, Viola, Baß, Oboe und 2 Hörner D-Dur KV 251 "Nannerl-Septett"

Orpheus Chamber Orchestra

Christoph Willibald Gluck:

Voli il piede in lieti giri! Quartetto aus: Le Cinesi Opernserenade in einem Akt (Die Chinesen)

Münchner Rundfunkorchester und ein Vokalquartett

Leitung: Lamberto Gardelli

Ryuichi Sakamoto:

Second Trip to Japan aus: Silk (Soundtrack)

Ryuichi Sakamoto

Francis Poulenc:

Valse "des Musiques de soie"

Alexandre Tharaud (Klavier)