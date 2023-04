SWR2 Mittagskonzert vom 24.5.2023

Serenata in vano

Sebastian Manz (Klarinette)

Dag Jensen (Fagott)

Felix Klieser (Horn)

Franziska Hölscher (Violine)

Wen-Xiao Zheng (Viola)

Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Dominik Wagner (Kontrabass)

Carl Nielsen:

"Serenata in vano" für Klarinette, Horn, Fagott, Violoncello und Kontrabass FS 68

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für Fagott und Violoncello B-Dur KV 292

Jean Françaix:

Trio für Violine, Viola und Violoncello

Ludwig van Beethoven:

Septett für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass Es-Dur op. 20

(Konzert vom 17. Mai im Mozartsaal)

Dachte Carl Nielsen an Brahms' Lied, als er 1914 seine "Serenata in vano" mit einem Schuss Ironie versah? "Erst werfen sich die Herren Musiker in Kavalierspose, um die Angebetete auf den Balkon zu locken, aber sie kommt nicht. Dann schmelzen sie vor Sehnsucht dahin, aber auch das nützt nichts. Nach dem vergeblichen Bemühen ist ihnen alles egal und sie schlurfen mit einem Marsch zum eigenen Spaß nach Hause." Die Künstler stellen Nielsens Serenata in den musikalischen Zusammenhang, in dem es erstmals erklang. Auf dem Programm stehen Mozarts Divertimento von 1788 und das Septett von Beethoven.