Der Klarinettist Sebastian Manz als Dozent: „Die Amateurmusik inspiriert mich“

darin bis 8.30 Uhr:

u. a. Pressestimmen, Kulturmedienschau und Kulturgespräch



Musikliste:



François-Joseph Gossec:

1. Satz Allegro aus der Sinfonia à più stromenti c-Moll op. 6 Nr. 3

Concerto Köln

Leitung: Andrea Keller

Niels Wilhelm Gade:

Fantasiestück op. 43 Nr. 4

Sebastian Manz (Klarinette)

Herbert Schuch (Klavier)

Matt Carmichael:

The far away ones

Matt Carmichael (Saxophon) und Ensemble

Jean-Philippe Rameau:

5. Satz Gigue aus der Suite a-Moll

Denys Proshayev (Klavier)

Joseph Haydn:

4. Satz aus der Sinfonie Nr. 66 B-Dur

Kammerorchester Basel

Leitung: Giovanni Antonini

Dorothy Ashby:

You're a girl for one man only

Brandee Younger (Harfe)

Sergej Prokofjew:

1. Satz: Allegro aus der Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 "Symphonie classique"

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Claudio Abbado

Johan Daniel Berlin:

3. Satz Allegro aus der Sinfonia für Kornett und Orchester

Jamie Savan (Kornett)

Charivari Agréable

Leitung: Kah-Ming Ng

Aleksandr Tsfasman:

Lyrische Rumba

Gottlieb Wallisch (Klavier)

Diknu Schneeberger:

Frische Minze

Diknu Schneeberger Trio

Edward Elgar:

"The little bells" aus der Suite "Der Zauberstab der Jugend" Nr. 2

Orchester der Walisischen Staatsoper

Leitung: Charles Mackerras

Johann Melchior Molter:

3. Satz Allegro aus dem Oboenkonzert g-Moll MWV VI/22

Christopher Palameta (Oboe)

Kölner Akademie

Leitung: Michael Alexander Willens

Ludwig van Beethoven:

3. Satz aus der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55, Bearbeitung

German Hornsound

Jens Schöwing:

Crafty

Jens Schöwings Blue Note Bach

Iiro Rantala:

Goldberg Improvisation II

Iiro Rantala (Klavier) und Ensemble

Rainer Schwander:

A la Bregovic

Hot & Cool

Francesco Venturini:

3. Satz Allegro aus dem Concerto à 6 A-Dur

La Festa Musicale

Gioacchino Rossini:

3. Satz Allegretto aus der Streichersonate Nr. 5 Es-Dur

Neues Berliner Kammerorchester

Leitung: Michael Erxleben