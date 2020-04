Im Mai sollte der US-amerikanische Musikologe und Klarinettist David Rothenberg eigentlich bei einem öffentlichen Konzert im Berliner Tiergarten eine dortige Nachtigall begleiten. Wegen der Coronakrise sitzt er aber in New York fest. Deshalb hat er das Konzert zwischen Mensch und Vogel in den virtuellen Raum verlegt. Er sei dabei aufgeregt und melancholisch gewesen, als sein Klarinettenspiel live aus New York zu einer Nachtigall im Treptower Park in Berlin übertragen wurde und der Gesang des Vogels wiederum zurück nach New York. Live-Konzert trotz Corona. Es gebe noch Hoffnung, wenn Menschen mit Nachtigallen Musik machen könnten. mehr...