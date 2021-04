Schwetzinger SWR Festspiele

Elisabeth Leonskaja (Klavier)

Robert Schumann:

Papillons, 12 Stücke für Klavier op. 2

Arnold Schönberg:

3 Stücke für Klavier op. 11

Franz Schubert:

Klaviersonate A-Dur D 664

Robert Schumann:

Variationen über ein eigenes Thema für Klavier Es-Dur WoO 24

Anton Webern:

Variationen für Klavier op. 27

Franz Schubert:

Klaviersonate a-Moll D 784

Franz Schubert:

Impromptu Nr. 2 As-Dur D 935

(Konzert vom 10. Mai 2015 im Mozartsaal, Schwetzinger Schloss)

Zwei Klavierzyklen am Anfang und am Ende eines Komponistenlebens von Robert Schumann, zwei Schlüsselwerke der Moderne von Arnold Schönberg und Anton Webern und zwei Klaviersonaten von Franz Schubert, die unterschiedlicher nicht sein könnten, werfen Einsichten in das Leben der jeweiligen Komponisten und ihr Schaffen.

Die große russische Pianistin Elisabeth Leonskaja hatte sich für ihren Klavierabend am 10. Mai 2015 in Schwetzingen dieses anspruchsvolle und dramaturgisch interessante Programm zusammengestellt.