Schwetzinger SWR Festspiele RETRO in SWR2

Eric Bibb (Singstimme, Gitarre, Banjo)

Habib Koité (Singstimme, Gitarre)

Eric Bibb, Habib Koité:

"Touma N keeln / Needed time"

"We don't care"

"Send us brighter days"

Bob Dylan:

"Blowin' in the wind"

Eric Bibb:

"On my way to Bamako"

"Candy / Mami wata"

"With my Maker i'm one"

Habib Koité:

"Foro Bana"

"Na Ni Le"

"L.A."

(Konzert vom 26. Mai 2012 im Mozartsaal)



Duo Pekinel

Jacques Loussier Trio

Johann Sebastian Bach:

Konzert für 3 Cembali, Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1063

bearbeitet für 3 Klaviere, Schlagzeug und Kontrabass

3. Satz aus Konzert für Violine, Streicher und Basso continuo E-Dur BWV 1042

bearbeitet für 3 Klaviere, Schlagzeug und Kontrabass

