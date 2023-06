Komische Oper von André-Ernest-Modeste Grétry (Musik) und Jean-François Marmontel (Libretto); Fassung mit Musik von Niccolò Jommelli und Ignaz Holzbauer

Datum: Sonntag, 28. Mai 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17:00 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Komische Oper von André-Ernest-Modeste Grétry (Musik) und Jean-François Marmontel (Libretto); Fassung mit Musik von Niccolò Jommelli und Ignaz Holzbauer

- mit Pause - Mitwirkende: Bernhard Forck Musikalische Leitung

Nigel Lowery Regie, Bühne und Kostüme

Lothar Baumgarte Licht

Xavier Zuber Dramaturgie



Amelia Scicolone Zemira

Patrick Kabongo Azor

Raphael Wittmer Ali

Thomas Berau Sandro

Seunghee Kho Fatima

Maria Polanska Lesbia



AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Der verzauberte Prinz Azor lebt in Gestalt eines schrecklichen Tieres einsam in seinem Palast, bis eines Tages ein fremder Kaufmann seine Ruhe stört. Als Strafe soll der Eindringling dem Ungeheuer eine seiner Töchter opfern. Die barmherzige Zemira erklärt sich dazu bereit und findet bald heraus, dass sich in Azors tierischer Hülle ein menschliches Wesen verbirgt ... Der Ausgang wird nun klar: Liebe rettet die Welt! Eine unterhaltsame Komödie und ein magisches Märchen zugleich, eroberte das auf Französisch verfasste und mit gesprochenen Dialogen versehene Comédie-ballet Zémire et Azor schnell die Herzen des Publikums. Die Fassung, die 1776 an der Mannheimer Hofoper ihre Erstaufführung feierte, ist die erste italienische Übertragung des Stoffes, in der alle gesprochenen Dialoge durch Rezitative ersetzt wurden. Auf der Bühne des Rokokotheaters erwecken Bernhard Forck und die Akademie für Alte Musik Berlin gemeinsam mit Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner Nigel Lowery diese ganz besondere Schwetzinger Fassung von Zemira e Azor zu neuem Leben.

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Koproduktion mit dem Nationaltheater Mannheim

In Zusammenarbeit mit Forschungsstelle Hof | Musik | Stadt

Zwischen Komödie und Drama. Das künstlerische Team im Gespräch

Eine französische Zauberoper in italienischem Gewand – Grétrys Zemira e Azor