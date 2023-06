Tweets aus Versailles

Datum: Sonntag, 7. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Lesung aus Briefen der Liselotte von der Pfalz (1652 – 1722) mit Musik von Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, Francesco Corbetta, Marin Marais, Robert de Visée, André Campra, Michel-Richard Delalande u.a. Mitwirkende: LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN

Matthias Kiesling Traversflöte

Juliane Laake, Heidi Gröger Viola da Gamba

Michael Dücker Barockgitarre, Laute

Wolfgang Katschner Theorbe

Gerd Amelung Cembalo



Coline Dutilleul Mezzosopran



Franziska Troegner Lesung



Iris Drögekamp Szenische Einrichtung

Liselotte von der Pfalz, die 1671 aus politischen Gründen mit Philippe d’Orléans, dem Bruder Ludwigs XIV., verheiratet worden war, hat Briefe geschrieben, wie heute getwittert wird – unablässig und oft mehrmals am Tage an den gleichen Adressaten. Von den wohl 60.000 Briefen, die sie zeitlebens verfasst hat, sind etwa 6.000 erhalten. Diese Briefe enthalten plastische Schilderungen des höfischen Lebens, in schonungsloser Offenheit und oft mokantem, satirischem Ton, ferner zahlreiche Reminiszenzen an ihre Kindheit und Jugend in Deutschland, den neuesten Hofklatsch aus ganz Europa, den sie oft witzig kommentiert, Reflexionen über Literatur und Theater, über Gott und die Welt. Der stetige Austausch wurde für sie zum Heilmittel für ihre »innerliche melancholie und betrübnus«, die Pflege der deutschen Sprache bedeutete ihr ein Stück Heimat und Identität in der Fremde. In unserem Programm verleiht die Schauspielerin Franziska Troegner der Prinzessin eine Stimme, die lautten compagney und die Mezzosopranistin Coline Dutilleul lassen mit Kammermusiken der Zeit und Werken der Hofkomponisten von Versailles die musikalische Atmosphäre am Hof des Sonnenkönigs wieder aufleben.

Liselotte von der Pfalz und das Leben am Hof des Sonnenkönigs