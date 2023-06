Septett mit Sebastian Manz

Datum: Mittwoch, 17. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Carl Nielsen 1865 – 1931

Serenata in vano für Klarinette, Horn, Fagott, Violoncello und Kontrabass FS 68



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sonate für Fagott und Violoncello B-Dur KV 292



Jean Françaix 1912 – 1997

Trio für Violine, Viola und Violoncello



Pause



Ludwig van Beethoven 1770–1827

Septett für Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass Es-Dur op. 20 Mitwirkende: Sebastian Manz Klarinette

Dag Jensen Fagott

Felix Klieser Horn

Franziska Hölscher Violine

Wen-Xiao Zheng Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello

Dominik Wagner Kontrabass

Vergebliches Ständchen: Dachte Carl Nielsen an Brahms’ Lied, als er 1914 seine Serenata in vano mit einem ordentlichen Schuss Ironie versah? »Erst werfen sich die Herren Musiker in Kavalierspose, um die Angebetete auf den Balkon zu locken, aber sie kommt nicht. Dann schmelzen sie vor Sehnsucht dahin, aber auch das nützt nichts. Nach dem vergeblichen Bemühen ist ihnen alles egal und sie schlurfen mit einem Marsch zum eigenen Spaß nach Hause.« Die Künstler stellen Nielsens Gelegenheitswerk in den musikalischen Zusammenhang, in dem es erstmals erklang. Mozarts Divertimento aus seinem Sinfoniejahr 1788 nimmt mit seinen sechs Sätzen die Serenadentradition auf, gestaltet sie jedoch höchst komplex aus. Das große Werk ist ebenfalls eine »Serenata in vano«, denn ein Anlass für seine Entstehung ist nicht bekannt. Beethoven traf mit seinem Septett genau den Geschmack seiner geliebten Schülerin Josephine von Brunsvik. Aber auch diese Serenade blieb »in vano«: Trotz gegenseitiger Zuneigung gewann er sie nicht zur Frau.