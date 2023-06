Datum: Sonntag, 21. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Richard Dubugnon *1968

Säkulare Suite (nach Werken von Johann Sebastian Bach)



György Ligeti 1923 - 2006

Streichquartett Nr. 1 „Metamorphoses nocturnes“



Pause



Maurice Ravel 1875 - 1937

Streichquartett op. 35 Mitwirkende: QUATUOR ÉBÈNE

Pierre Colombet Violine

Gabriel Le Magadure Violine

Marie Chilemme Viola

Matthijs Broersma Violoncello

Nach 20 Erfolgsjahren in allen großen Konzerthäusern der Welt, legte das Quatuor Ébène 2021 ein Sabbatical ein. 2022 starteten sie mit neuem Schwung, neuen Programmen und Künstlerresidenzen in Bonn, Paris und Wien. Im letzten Jahr haben sie das Schwetzinger Publikum in einem gemeinsamen Konzert mit ihren Freunden, dem Belcea Quartet verzaubert. Auch in dieser Saison sind beide Weltklasse Quartette wieder in Schwetzingen zu Gast. Das Publikum darf gespannt sein auf Bach in Arrangements von dem Schweizer Zeitgenossen Richard Dubugnon. Als zweites Werk steht Ligetis Streichquartett Nr. 1 „Metamorphoses nocturnes“ auf dem Programm. Der Komponist György Ligeti (1923-2006) hätte 2023 seinen 100. Geburtstag gefeiert – sein bahnbrechendes Werk hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren.