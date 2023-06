Christian Poltéra & Freunde

Datum: Freitag, 12. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Franz Schubert 1797 – 1828

Trio für Klavier, Violine und Violoncello B-Dur op. 99 D 898



Olivier Messiaen 1908 – 1992

Quatuor pour la fin du temps Mitwirkende: Pascal Moraguès Klarinette

Esther Hoppe Violine

Christian Poltéra Violoncello

Juho Pohjonen Klavier

Juwelen der Kammermusik erwarten Sie an diesem Abend: In seinem großen B-Dur-Trio versuchte Schubert, das Lyrische und das Dramatische, das Versonnene und das Drängende miteinander zu versöhnen. Ein Sinn- und Vorbild romantischer Kammermusik entstand dabei. Messiaens Quartett auf das Ende der Zeit wurde 1941 in der Januarkälte eines Kriegsgefangenenlagers uraufgeführt. In seiner musikalischen Auseinandersetzung mit apokalyptischen Texten ist es vielleicht das intensivste Werk des eigenwillig frommen Franzosen. Es setzt mehr auf die innere als auf die äußere Kraft. Die intensivsten Sätze sind die langsamen – und die am geringsten besetzten wie das Klarinettensolo über den Abgrund der Vögel. Mit der ARD-Preisträgerin Esther Hoppe, mit Pascal Moraguès, dem weitgereisten Konservatoriumsprofessor aus Paris, und mit Juho Pohjonen, dem pianistischen Rising Star der 2010er-Jahre, hat sich ein Ensemble zusammengefunden, das mit Christian Poltéra die Leidenschaft für Kammermusik teilt.

