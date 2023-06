Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Sakrale Vokalmusik des 17. Jahrhunderts von Alessandro Grandi, Claudio Monteverdi und Barbara Strozzi

- mit Pause - Mitwirkende: LA VENEXIANA

Emanuela Galli, Arianna Stornello Sopran

Isabella Di Pietro Alt

Roberto Rilievi, Alessio Tosi Tenor

Salvo Vitale Bass



Chiara Granata Harfe

Alberto Lo Gatto Violone

Lorenzo Feder Orgel, Cembalo

Gabriele Palomba Theorbe, musikalische Leitung

Venedig, die Serenissima, Republik der schönen Künste, hat ihre Nacht- und Schattenseiten nicht nur in der Literatur und in Kriminalfilmen. 1630 wütete dort die Pest, ein Drittel der Bevölkerung raffte sie dahin. Claudio Monteverdi war damals Kapellmeister am Markusdom. Sein Sohn Francesco, Kapellsänger an San Marco, wurde ein Opfer der Epidemie, auch sein langjähriger Stellvertreter Alessandro Grandi (mit seiner ganzen zwölfköpfigen Familie). Grandi war ein Pionier, der neben Monteverdi oft vergessen wird: Auf ihn geht die Form der Kantate zurück. Barbara Strozzi, virtuose Sängerin und eine der wenigen Komponistinnen ihrer Epoche, kannte Monteverdi seit ihrer Kindheit. Das Ensemble La Venexiana, für seine Schwetzinger Aufführungen aller Monteverdi-Opern 2017 in lebendiger Erinnerung, stellt aus Madrigalen und Motetten der drei Begnadeten ein Programm zusammen, das den Gedanken der Vanitas umkreist und von verschiedenen Seiten her beleuchtet.