Le Concert des Parfums

Datum: Samstag, 6. Mai 2023 Beginn: 21:45 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Eine musikalische Reise ins Reich der Düfte

mit Werken von Girolamo Frescobaldi, Andrea Falconieri, Francesco Cavalli, Michel Godard u. a. Mitwirkende: Michel Godard Serpent

Nataša Mirković Gesang

Airelle Besson Jazztrompete

Bruno Helstroffer Laute



Ursula S. Yeo Parfum

Parfumiers und Musiker bedienen sich einer ähnlichen Terminologie – sie sprechen von Noten, Akkorden, Harmonien. Sobald der Duft verweht oder die Musik verklungen ist, bleibt etwas zurück: die Erinnerung, die der Vergänglichkeit zum Trotz in bestimmten Momenten wieder erscheinen kann, so wie – um ein berühmtes Beispiel zu nennen – der Geschmack der Madeleine in Marcel Prousts A la recherche du temps perdu die Erinnerung an die Kindheit evoziert. Oder wenn wir eine Musik, die uns berührt hat, erneut hören, erinnern wir nicht nur die Klänge, sondern auch die Situation, in der wir sie das erste Mal gehört haben. Michel Godard und Ursula S. Yeo lassen einen Dialog zwischen Klang und Duft entstehen. Die Parfumdesignerin entwickelt zunächst Duftakkorde, die von den musikalischen Werken inspiriert sind. Während des Konzerts werden ihre Parfums im Raum verteilt und die Musiker können musikalisch direkt auf die Düfte reagieren. Alte und zeitgenössische Musik, Instrumente des 17. und 21. Jahrhunderts, kostbare natürliche Düfte – ein sinnliches Spiel zwischen Gegenwart und Erinnerung.