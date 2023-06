Dover Quartet

Datum: Montag, 1. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Joseph Haydn 1732 – 1809

Streichquartett Es-Dur op. 33 Nr. 2 Hob. III:38 »Der Scherz«



William Grant Still 1895 – 1978

Lyric String Quartette – Musical Portraits of Three Friends



Antonín Dvořák 1841 – 1904

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur op. 51 Mitwirkende: Joel Link Violine

Bryan Lee Violine

Hezekiah Leung Viola

Camden Shaw Violoncello

2008 lernten sie sich am Curtis Institute in Philadelphia kennen. Als Namen für ihr Quartett wählten die damals 19-Jährigen das Werk des berühmtesten Absolventen jener Exzellenzhochschule im US-Bundesstaat Pennsylvania: Dover Beach von Samuel Barber. Nach Schwetzingen kommen die international Vielgefragten mit einem exquisiten Programm: Haydns Es-Dur-Quartett scherzt bei aller Klassizität mit musikalischen Unzulänglichkeiten und Unarten. Im ersten Quartett Dvořáks, das an die Öffentlichkeit kam, entwarf dieser mit viel Raffinement ein Panorama des slawischen Volkstons. Dazwischen das Werk eines hier Unbekannten: William Grant Still war der erste Afroamerikaner, von dem eine Oper an einem renommierten Haus uraufgeführt wurde, der erste auch, der ein großes Sinfonieorchester leitete. Sein Quartett aus dem Jahr 1960 porträtiert drei Charaktere: den Sentimentalen, den Ruhigen und den Jovialen – drei Rezepte gegen Vanitas-Depressionen.