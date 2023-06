Datum: Samstag, 27. Mai 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Apollotempel im Schlossgarten - bei Regen im Jagdsaal

Schlossgarten Schwetzingen

68723 Schwetzingen

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Antonio Salieri 1750 – 1825

»Armonia per un tempio della notte« Es-Dur



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Serenade Es-Dur KV 375



Pause



Wolfgang Amadeus Mozart

Serenade B-Dur KV 361 »Gran Partita« Mitwirkende: Bläsersolisten der Akademie für Alte Musik Berlin

Ort und Programm kontrastieren aufs Angenehmste. Wenn es der Wettergott gut meint, spielt das Ensemble der Akademie für Alte Musik Berlin vor dem Tempel Apollos, des Gottes der Künste und des Lichts. Sie spielen jedoch Nachtmusiken. Salieri schrieb sein Bläserstück zur Aufführung in einer jener künstlichen Grotten, die man in Gärten als Tempel der Nacht anlegte. Zauberflötentöne sind nicht zu überhören. Leicht könnte man das Stück für ein Vorspiel zu Mozarts Es-Dur-Serenade halten, der ersten, die er in Wien komponierte. Sie bewegt sich nahe an der Opernwelt, besonders mit ihrem Mittelsatz, einer »Liebesszene voll überströmender Empfindung« (Hermann Abert). Sinfonische Dimensionen eröffnet die Gran Partita, ein wahres Wunderwerk der Kompositionskunst und des Reichtums an Klangfarben, die sich einem Bläserensemble entlocken lassen. Das stürmische Finale fegt alle düsteren Nachtgedanken hinweg. Ein wahrhaft apollinisches Werk.

Nach dem Konzert können Sie den Abend mit Getränken und Speisen des Schlossrestaurants "Theodors" im blühenden Garten ausklingen lassen.