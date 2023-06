Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Franz Schubert 1797 – 1828

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur D 87

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur D 87



Guillaume Connesson *1970

« Les instants retrouvés » 2. Streichquartett



Pause



Claude Debussy 1862 - 1918

Streichquartett op. 10 Mitwirkende: BELCEA QUARTET

Corina Belcea Violine

Ayako Tanaka Violine

Krzysztof Chorzelski Viola

Antoine Lederlin Violoncello

Das Belcea Quartet, bei den Schwetzinger Festspielen in bester Erinnerung, eröffnet die Matinee mit einem Werk des 16-jährigen Franz Schubert, gefolgt von einem zeitgenössischen Musikstück des französischen Komponisten Guillaume Connesson. Er hat dem Belcea Quartet sein neues Streichquartett gewidmet, das in Vevey uraufgeführt und anschließend in der Kölner Philharmonie, im Konzerthaus Wien, der Wigmore Hall London, der Sibelius Academy in Helsinki und im Dunkers Kulturhus Helsingborg erstaufgeführt wurde. Diese Auftragswerke entstehen in Zusammenarbeit mit der eigenen Stiftung des Quartetts, deren Ziel es zum einen ist die Streichquartettliteratur stetig zu erweitern, und zum anderen junge Quartette durch gemeinsame konzentrierte Probenarbeit zu unterstützen. So können sie auch die Erfahrungen, die sie selbst als Schüler des Amadeus & Alban Berg Quartetts gemacht haben, an die nächste Generation weitergeben.