Renato Girolami SWR

Renato Girolami wurde in Umbrien geboren und studierte in Rom Anglistik und Germanistik sowie Gesang bei Sesto Bruscantini. Weitere Gesangsstudien absolvierte er an der Musikhochschule München bei Ernst Haefliger und in Berlin bei Dietrich Fischer-Dieskau. Nach ersten Engagements in Passau und Salzburg wurde er an die Wiener Volksoper verpflichtet. 1991-1996 war er festes Mitglied der Wiener Staatsoper. Seit 1996 ist er freischaffend tätig. Zuletzt sang er an der Bayerischen Staatsoper in München, Stuttgart, an der Staatsoper Unter den Linden, an der Hamburgischen Staatsoper, an der Canadian Opera Company, bei den Festwochen Alter Musik in Innsbruck und an der Oper Zürich.

Aktuelle Auftritte umfassen Don Magnifico an der Deutschen Oper am Rhein, Don Geronio an der Zürcher Oper, Bartolo in Toronto und an der Dallas Opera. An der Wiener Staatsoper sang er unter anderem Leporello, Bartolo, Dulcamara, Belcore, Fra Melitone, Sharpless, Don Magnifico.