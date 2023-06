Die Schweizer Sopranistin Marie Lys ist auf Opern- und Konzertbühnen sowie mit Liederabenden in ganz Europa zu Gast. Die Sängerin arbeitet mit Dirigenten wie Michel Corboz, Laurence Cummings, Daniel Reuss, Sigiswald Kuijken und Guillaume Tourniaire und gastiert bei den Festivals in Ambronay, La Roque d’Anthéron, La Folle Journée, Verbier, auf den Bühnen der Wigmore Hall, im Buckingham Palace und dem Kings Place (London), in den Opernhäusern von Lausanne, Vichy und Avignon, im Dom zu Pisa, im Centro Cultural de Belém in Lissabon, dem Casa da Música in Porto sowie in Tokio im International Forum und der Yomiuri Otemachi Hall.

Nach ihrem Bachelor in Musik an der Haute École de Musique von Lausanne (mit Auszeichung für das beste Recital) schloss Marie Lys am Royal College of Music ihr Studium 2014 mit Auszeichung ab. Anschließend war sie Mitglied der International Opera School am Royal College of Musik unter der Leitung von Amanda Roocroft (Diplomabschluss Oper 2016). Ihre Studien vervollständigt sie kontinuierlich bei Rachel Bersier in Neyruz.

Marie Lys erhielt zahlreiche Preise und Auszeichungen: den Publikumspreis beim Concours International de chant de Toulouse (2019), den Cesti-Wettbewerb (2018), den Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini (2017), den Michael Normington-Preis beim Händel-Gesangswettbewerb (2016) sowie den 1. Preis beim Wettbewerb Lies Askonas (2016). 2015 gewann sie zudem den 1. Preis beim Wettbewerb »Göttinger Reihe Historischer Musik« mit dem Abchordis Ensemble, das sie 2011 mitbegründet hat.