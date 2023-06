Der Bassist Luigi De Donato. SWR

Luigi De Donato studierte in seiner Heimatstadt Cosenza am Conservatorio S. Giacomantonio. 2004 gelang ihm mit seinen Debüts beim Rossini-Festival in Pesaro und am Teatro La Fenice in Venedig der internationale Durchbruch. Daraufhin wurde er für Hauptpartien an das Teatro del Maggio Musicale in Florenz und nach Bologna sowie zu einem Monteverdi-Zyklus unter Attilio Cremonesi an das Grand Théâtre in Genf engagiert. Er trat bei den Pfingstfestspielen Salzburg, am Teatro Real in Madrid, am Theater an der Wien, am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Mailänder Scala und beim Festival d’Aix-en-Provence auf.

Zahlreiche Tourneen unter der Leitung von Christophe Rousset, William Christie, Paul McCreesh, Jean-Christophe Spinosi und Ottavio Dantone führten ihn in die Musikmetropolen Europas. Als Konzertsänger war der italienische Bassist in szenischen und konzertanten Aufführungen mit Originalklang-Ensembles wie Il Giardino Armonico unter der Leitung von Giovanni Antonini, Les Arts Florissants unter der Leitung von William Christie und dem Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi zu hören.