Nach einer Reihe wichtiger Debüts an führenden internationalen Opernhäusern und Festivals konnte sich John Irvin schnell als einer der interessantesten jungen Tenöre im Belcanto-Fach, im französischen Repertoire, als Mozartsänger sowie als Interpret zeitgenössischer Musik etablieren.

Zunächst Pianist, studierte der amerikanische Tenor Gesang an der Georgia State University und am Boston University’s Opera Institute. Er war Stipendiat der "The Patrick G. and Shirley W. Ryan-Stiftung" am Opera Center der Lyric Opera of Chicago.



Zu seinen Engagements der Saison 2018/2019 gehören u. a. an der Opéra de Nice sein Hausdebüt als Faust in "Fausts Verdammnis", ebenfalls sein Hausdebüt am Teatro San Carlo in Neapel und an der lettischen Nationaloper in Riga.

Zu seinen jüngsten Auftritten zählen u. a. sein Debüt an der Metropolitan Opera New York und bei den Salzburger Festspielen sowie beim Rossini Festival in Pesaro, wo er auch an einem Galakonzert „Three Rossini Tenors“ teilnahm. In seiner Karriere arbeitete er bisher mit Dirigenten wie Sir Andrew Davis, Gustavo Dudamel, Stéphane Denève, John DeMain oder Christof Perick zusammen.