Der Tenor Jeffrey Francis. SWR

Der amerikanische Tenor Jeffrey Francis stammt aus Missouri und absolvierte seine Ausbildung an der Universität von Washington. 1991 gab er sein Operndebüt mit Philip Glass‘ "The Fall of the House Usher". Bereits in der Saison 1992/93 wurde er an die Deutsche Staatsoper Unter den Linden in Berlin verpflichtet, wo er seither u.a. als Sänger (Der Rosenkavalier), Tamino (Die Zauberflöte), Almaviva (Il barbiere di Siviglia), aber auch mit Raritäten wie Grauns Cleopatra e Cesare, Adams Postillon de Lonjumeau, Gassmanns Opera seria oder Cimarosas Il matrimonia segreto zu erleben war. 1993 debütierte Jeffrey Francis auch beim Rossini Festival in Pesaro und im Theater an der Wien, dort in einer Produktion von Glucks Alceste. Das Royal Opera House Covent Garden, das Théâtre Royal de la Monnaie, die Semperoper, die Wiener Staatsoper, sowie die Opernhäuser von New York, Paris, Rom, Sydney und Tel Aviv zählen zu den weiteren Stationen des Künstlers. Bei den Salzburger Festspielen wirkte er u.a. in Rameaus "Les Boréades", als Tanzmeister (Ariadne auf Naxos), sowie in Les Contes d’Hoffmann mit. An der Komischen Oper Berlin gestaltete er den Alfredo in Verdis La traviata, und an der Grazer Oper debutiert er in der Saison 2006/07 als Mathias Freudhofer (Der Evangelimann).