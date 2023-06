Der Tenor Carlo Vincenzo Allemano. SWR

Carlo Vincenzo Allemano stammt aus der norditalienischen Stadt Ivrea. Der Tenor studierte in Turin Gesang und zählt seit vielen Jahren international zu den führenden Opernsängern. Er sang unter anderem an der Wiener Staatsoper, im Theater an der Wien, an der Bayerischen Staatsoper München, der Mailänder Scala, dem Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, der Neuen Israelischen Oper, beim Festival "Maggio Musicale" in Florenz, beim Opernfestival von Glyndebourne, bei den Pergolesi-Festspielen in Jesi und bei den Musikfestspielen Potsdam-Sanssouci große Tenorpartien. Allemano arbeitete mit Dirigenten wie Riccardo Muti, Claudio Abbado, Alessandro De Marchi und Fabio Biondi zusammen. Sein Repertoire umfasst Tenorpartien aus Barockopern von Vivaldi und Pergolesi bis Hasse.

Der Tenor ist auf zahlreichen CD-Einspielungen (Deutsche Grammophon, Sony Classical) zu hören, so in Abbados Aufnahme von Mozarts "Le nozze di Figaro". Allemano wirkte in Zubin Mehtas auf DVD dokumentierter Produktion von Puccinis "Turandot" in Peking mit.