Die Sopranistin Arianna Vendittelli. SWR Cristiano Bendinelli

Arianna Vendittelli begann ihre internationale Laufbahn mit Auftritten unter der Leitung von Riccardo Muti. 2015 gewann die Sopranistin den Publikumspreis beim Cesti-Wettbewerb in Innsbruck und feierte 2016 bei den Innsbrucker Festwochen in der Erstaufführung von Cestis Oper "Le nozze in sogno" einen großen Erfolg in der Partie der Lucinda. In den Folgejahren sang sie im Innsbrucker Dom in Oratorienaufführungen unter der Leitung von Alessandro De Marchi Salome in Stradellas "San Giovanni Battista" und die Titelpartie in A. Scarlattis "Davidis pugna et victoria". Als Opernsängerin trat Vendittelli mit Hauptpartien in Mozarts Opern "Così fan tutte" (Fiordiligi) und "Don Giovanni" (Donna Elvira) am Teatro Olimpico Vicenza und als Engel in Pergolesis "Li prodigi della divina grazia" mit Les Talens Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset beim Festival Pergolesi Spontini auf. Im Rahmen der Styriarte Graz sang die Sopranistin die Partie der Emilia in "Julo Ascanio, Re d’Alba" von J. J. Fux. Als Konzertsängerin gestaltete sie einen Arienabend mit Ausschnitten aus Mozart-Opern im Münchner Prinzregententheater und sang in Aufführungen von Mozarts "Krönungsmesse" und "Vesperae solennes de Confessore". Auf CD ist Vendittelli u. a. in Vivaldis "Giustino" und unter De Marchis Leitung in Beethovens "Missa solemnis" zu hören.