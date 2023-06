Rückerstattung Ihrer Tickets

per Mail teilen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festspielfreunde,

unser Hoffen war umsonst. Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO) vom 16. März 2020 sehen wir uns in Absprache mit den Gesellschaftern der Schwetzinger SWR Festspiele gezwungen, die Festspielsaison 2020 komplett abzusagen.

Bereits erworbene Tickets werden rückerstattet. Alle Informationen dazu finden Sie im Anschluss. Wir bitten Sie bei der Rückabwicklung um Geduld!

Ob und wann wir einzelne Veranstaltungen nachholen können, wird in Abhängigkeit mit der Pandemieentwicklung geprüft.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen, dass Sie gut durch die schwierige Zeit kommen und hoffen auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr!

Heike Hoffmann, Klaus Rismondo und das gesamte Festspielteam

INFORMATIONEN ZUR TICKETERSTATTUNG

Einzelkartenkäufern – sofern sie sich für das Lastschriftverfahren entschieden haben – wird der Ticketpreis automatisch erstattet. Einzelkartenkäufer, die per Rechnung zahlen oder gezahlt haben, wenden sich bitte bevorzugt schriftlich per Post, E-Mail oder telefonisch (eingeschränkte Erreichbarkeit) unter Angabe ihrer Bankverbindung an den SWR Classic Service.

Einzelkartenkäufer, die ihre Karten bei Reservix gekauft haben, wenden sich bitte unter Angabe ihrer Bestell- oder Buchungsnummer per E-Mail oder telefonisch an Reservix. Einzelkartenkäufer, die ihre Tickets bei einer Reservix-Vorverkaufsstelle oder auch anderen Ticketanbietern erworben haben, wenden sich bitte direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle.

KONTAKTADRESSEN

SWR Classic Service

Postfach 22 22, 76492 Baden-Baden

Tel. +49 7221 300 100

Mo – Fr von 8 – 17 Uhr

E-Mail: swrclassicservice@SWR.de

Reservix

Tel.: +49 761 8878811

Mo–Fr von 9–19.30 Uhr

Sa 10–18 Uhr

So 10–15 Uhr

E-Mail: tickets@reservix.de