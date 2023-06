per Mail teilen

Rhapsody in School ist eine ehrenamtliche Initiative von Künstlern für Schüler. Die Schwetzinger SWR Festspiele sind dabei und ermöglichen Besuche von hochkarätigen Musikern in Schulen der Umgebung. In der vertrauten Atmosphäre des Klassenzimmers haben Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, die Künstler kennenzulernen und zu befragen. Oft eröffnet eine solche Begegnung den jungen Menschen eine ganz neue Welt. Das Projekt wurde 2014 mit dem ECHO Klassik für Nachwuchsförderung ausgezeichnet.



FÜR SCHULEN IN SCHWETZINGEN UND UMGEBUNG

Sie haben Interesse an Rhapsody in School?

Dann melden Sie sich gerne unter

Telefon 07221 929 24 200

E-Mail schwetzinger-swr-festspiele@swr.de

Näheres finden Sie unter: