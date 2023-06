Konzertkalender

Schwetzinger SWR Festspiele 2023 vom 29. April bis 28. Mai 2023 unter dem Motto »Vanitas«

In den Künsten ist Vanitas ein durch die Jahrhunderte immer wiederkehrendes Thema, besonders die Musik hat sich damit auseinandergesetzt. Ist sie doch selbst eine flüchtige Kunst, denn der Ton verschwindet im Moment seines Erklingens.

Die Festspiele beleuchten in ihrem Programm, wie sich Komponistinnen und Komponisten in den vergangenen Jahrhunderten auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Motiv der Vergänglichkeit allen Seins schöpferisch auseinandergesetzt haben.



In dieser Saison steht eine Wiederentdeckung aus der Schwetzinger Operntradition von 1776 auf dem Spielplan: die Komische Oper Zemira e Azor von André-Erneste-Modeste Grétry, eine humorige Adaption des Stoffes von der Schönen und dem Biest. Mit Cupid and Death kommt eine Rarität, eine »Masque« aus dem England des 17. Jahrhunderts in einer phantasievollen Inszenierung des französischen Ensemble Correspondances auf die Bühne des Schwetzinger Theaters.

Als Residenzkünstler ist der Cellist Christian Poltéra mit jeweils drei Konzerten zu erleben. Neben dem SWR Symphonieorchester sind mit dem Freiburger Barockorchester und der Akademie für Alte Musik Berlin zwei weitere Klangkörper der Spitzenklasse zu Gast in Schwetzingen.

