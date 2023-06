Das Melodram zählt zweifellos zu den merkwürdigsten Erscheinungsformen innerhalb der musikdramatischen Gattungen des 18. Jahrhunderts.

Die Verbindung von gesprochenem Text und Instrumentalmusik war ein Novum innerhalb der langen Geschichte des Wechselspiels von Wort und Ton im musikalischen Theater. Das musikbegleitete Sprechen, welche das Melodram auszeichnet, lag auf der Schnittstelle von Schauspiel und Oper, mehr noch setzt es diese Schnittstelle geradezu demonstrativ in Szene. Dieser "Demonstrationscharakter" ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das Melodram buchstäblich eine Erfindung war. Der Erfinder war kein Geringerer als Jean-Jacques Rousseau, der auch mit musikalischen und musiktheoretischen Werken in Erscheinung getreten ist. Das von Rousseau inaugurierte Genre blieb in Frankreich jedoch ein Kuriosum, im deutschsprachigen Raum fiel es hingegen auf äußerst fruchtbaren Boden, nicht zuletzt weil es dort auf eine literarische Bewegung traf, welche Ausdruck und Leidenschaft als oberste Prinzipien auf ihre Fahnen geschrieben hatte, das ist der Sturm und Drang. Wie die Bewegung des Sturm und Drang ist auch das Melodram nord- und mitteldeutscher Provenienz, allerdings diffundierte es sehr schnell nach Süddeutschland, eben in jene Gefilde, wo das Opernleben traditionell italienisch geprägt war, wie beispielsweise in Mannheim. Zudem fällt das Melodram in eine Zeit, in der die deutsche Sprache mehr und mehr Akzeptanz im Musiktheater fand.

Was das Melodram von anderen Spielarten der Verbindung von Text und Musik unterscheidet, ist die Konstellation, dass die beiden Medien hier nebeneinanderstehen: Sprache wird im engeren Sinne nicht vertont, sondern sie bleibt in ihrer phonetischen und syntaktischen Struktur intakt, im Gegensatz zur Musik, deren Kohärenz jetzt durch die textlichen Einschübe gleichsam aufgespalten wird. Auf diese Weise entstand ein neuartiges Wechselspiel von Text und Musik. Neu war auch die poetische Grundlage, denn den Melodramen lagen überwiegend Prosatexte zugrunde und nicht Versstrukturen wie in der Oper. Die Attraktivität für die Komponisten lag gerade in der völlig freien Disposition musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten, welche keinerlei Rücksichten auf herkömmliche Formprinzipien wie in der Arie, oder auf poetische Präfigurationen seitens eines Librettos nehmen musste. Der musikalische Verlauf wird zwar vom Text »reguliert«, aber eben nicht strukturell vorzeichnet. Daraus resultierten ungeahnte, neue kompositorische Möglichkeiten. Mozart zeigte sich geradezu euphorisch, als er zum ersten Mal 1778 in Mannheim mit dieser Gattung in Berührung kam – und dies waren die Melodramen Bendas. Der Böhme Georg Anton (Jiří Antonín) Benda (1722-1795) hatte mit seinen Stücken Ariadne auf Naxos (1775), Medea (1775) und Pygmalion (1779) das deutsche Melodram aus der Taufe gehoben und somit der Gattung ihr eigentliches musikalisches Profil verliehen.

Bendas Medea darf als kompositorisches Paradigma der Gattung angesehen werden, was zweifellos auch auf die literarische Qualität des Textes zurückzuführen ist, für den Friedrich Wilhelm Gotter (1746-1797) verantwortlich zeichnete. Gotter war ein Theatermann durch und durch: In seiner Heimatstadt Gotha wirkte er über lange Jahre erfolgreich als Autor, Schauspieler und Regisseur. Gemeinsam mit Georg Benda, der seit 1750 Hofkapellmeister in Gotha war, leistete er auch einen substantiellen Beitrag zum deutschen Singspiel (Der Dorfjahrmarkt 1775, Romeo und Julie 1776, Walder 1776). Kurz nach der Uraufführung des Dorfjahrmarkts im Februar 1775 fanden sich die beiden Autoren zu einer weiteren Zusammenarbeit zusammen, dem Melodram Medea. Das Stück hatte am 1. Mai 1775 in Leipzig während der Messe Premiere, aufgeführt von Schauspieltruppe von Abel Seyler mit Friederike Sophie Seyler, einer der führenden deutschen Schauspielerinnen, in der Titelrolle. Einer Aufführungsserie in Gotha schloss sich eine beispiellose, gleichsam flächendeckende Rezeption des Stücks an: Es gab wohl kaum eine Theatertruppe, die Bendas Medea (sowie seine Ariadne auf Naxos) nicht in ihrem Repertoire hatte. Die aufführungspraktische Seite begünstigte diese Rezeption entscheidend, kam das Melodram doch mit wenigen Personen aus, die darüber hinaus auch über keine sängerischen Fähigkeiten verfügen mussten. Auf diese Weise avancierte das Melodram zu einer Paradegattung für Schauspielerinnen, die mehrheitlich die Titelfiguren solcher Stücke abgaben. Das Mono- und Duodrama, mit ein oder zwei Darstellern war der vorherrschende Modus des Genres. Das zeitliche Format der Melodramen bewegt sich in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten Spielzeit.

Welch hohen Grad an Innovation die melodramatische Gattung besaß, lässt sich auch an den Kritiken ablesen. Viele Rezensenten taten sich schwer, diese spezielle theatrale "Performance" adäquat zu verbalisieren, wie ein Bericht über eine Aufführung der Medea in Frankfurt am Main 1777 zeigt:

»Wer es nicht gesehn hat, kann sich gar keinen Begriff davon machen, kann sich’s nicht vorstellen, in welchem hohen Grade die Musik der Deklamation zu Hülfe kommen, Leidenschaften heben und beruhigen kann … Bey dieser Gattung von Schauspielen liegt sehr viel in der Deklamation, fast noch mehr aber in dem jene unterstützenden Accompagnement. Selbst das Spiel der Aktrize muß durch dieses angefeuert und belebt werden; wird’s auch nach dem eignen Geständniß der Madam Seyler.«

Der Musik kommt unzweifelhaft eine besondere Funktion und Bedeutung zu, insofern als sie die darzustellenden Leidenschaften in spezifischer Weise versinnlichen muss. Dies konnte auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen und die Melodram-Kompositionen zeigen hier auch durchaus verschiedene Möglichkeiten auf. Im Mittelpunkt der Diskussion steht immer wieder die Frage, ob die Musik gewissermaßen auf den gesprochenen Text (a posteriori) reagieren, oder ob sie die Leidenschaften antizipieren soll, was vor allem bei einem abrupten Wechsel von Gefühlslagen bedeutsam wird. Für heutige Hörer mag es möglicherweise überraschend anmuten, wenn plötzlich im Orchester eine auffahrende Passage erklingt, die ihre Motivation seitens des Textes erst danach findet. Ein solches "antizipatorisches" Verfahren ist jedoch im Melodram nicht selten.

Ein besonderes Spezifikum von Bendas Medea ist sicherlich in wiederkehrenden musikalischen Motivkonstellationen zu erkennen, die sich bis zu veritablen Wiederholungsstrukturen (auch des Textes) ausweiten können. Damit schuf Benda eine größere motivisch-thematische Kohärenz innerhalb seiner Komposition. Diese Tendenz erkannte schon der Komponist und Musikschriftsteller Johann Friedrich Reichardt, als er 1782 über das Benda’sche Melodram schrieb:

In der Medea hat Benda einige Stellen fortdaurend Arienmäßig behandelt, so, daß das Zwischenspiel einer solchen Stelle, ein ganzes kleines Musikstück in bleibender Bewegung mit ausgeführtem Thema ist

Die Aufführung in Schwetzingen stützt sich auf die sog. Mannheimer Fassung der Medea von 1784, die als Fassung letzter Hand bezeichnet werden darf. Diese Werkgestalt wurde 2018 von Jörg Krämer in der Editionsreihe OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters herausgegeben. Es ist die erste Edition dieser Fassung, frühere Editionen respektive Einspielungen von Bendas Melodram stützten sich auf die Gothaer Version von 1775, was verwunderlich ist, schließlich hatte der Komponist auf dem Titelblatt seiner Partitur vermerkt, dass er die Mannheimer Fassung von 1784 als die endgültige ansah.