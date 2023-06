Hofmusik-Akademie 2016

Orchesterworkshop, Kammermusik und Instrumentalunterricht für junge Musiker



Wann: 23.-29. Mai 2016

Wo: Schloss Schwetzingen

Abschlusskonzert: 29. Mai 2016, 15 Uhr, Rokokotheater (Sendung in SWR2)

Wie kein anderes Festival sind die Schwetzinger SWR Festspiele mit einer reichen musikhistorischen Vergangenheit verbunden, der "Mannheimer Schule". Zunächst eine weithin gerühmte Violin- bzw. Orchesterschule, war diese später auch eine Kompositionswerkstatt von internationaler Ausstrahlung. Hier versammelten sich exzellente Musiker, die fast alle zugleich begabte Komponisten waren.

In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle "Südwestdeutsche Hofmusik" der Heidelberger Akademie der Wissenschaften widmet sich die Hofmusik-Akademie dieser legendären Musiktradition. Wie einst in der kurpfälzischen Hofkapelle der Nachwuchs im Orchester mitgespielt hat, so haben junge Musiker die Möglichkeit, gemeinsam mit renommierten Experten für Alte Musik in den Räumen des Schwetzinger Schlosses zu musizieren und diese spezielle höfische Musizierweise zu entdecken. Erarbeitet wird ein abendfüllendes Konzertprogramm mit einer Auswahl an Werken von Ignaz Holzbauer, Christian Cannabich, Johann und Carl Stamitz. Dieses Programm wird ergänzt durch Einzelunterricht und Kammermusik.

Programm

Ignaz Holzbauer

Sinfonie in F-Dur Nr. 16

Aria in E

Johann Stamitz

Pastorella in G

Sinf. Pastorale in D (op. 4 Nr. 2, 1758)

Christian Cannabich

Pastorale I in D

Carl Stamitz

Konzert für Viola d'amore Nr. 2 in D